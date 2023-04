VN zenden groep racisme-experten naar de VS

Een team van de Verenigde Naties gespecialiseerd in racisme brengt volgende week een bezoek aan de Verenigde Staten. Het team werd opgericht na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, die in 2020 stierf na een politie-interventie.

Het team, dat het “Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in Law Enforcement” heet, zei vrijdag dat het tijdens zijn twee weken durende bezoek Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis en New York zal bezoeken. De groep van drie onafhankelijke onderzoekers zal er onder meer input vragen van federale, staats- en lokale overheidsfunctionarissen, rechtshandhavingsinstanties, maatschappelijke organisaties en personen en gemeenschappen die geconfronteerd worden met racisme. Ze zullen ook detentiecentra bezoeken.

“Wij willen uit de eerste hand zien wat mensen van Afrikaanse afkomst in de VS meemaken”, aldus Juan Mendez, een van de deskundigen. Ze zullen ook “een reeks aanbevelingen doen over concrete maatregelen om te garanderen dat buitensporig gebruik van geweld en andere schendingen van de mensenrechten tegen Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst in de Verenigde Staten worden aangepakt”. Het mechanisme werd in 2021 door de VN opgericht, een jaar na de moord op George Floyd door een blanke politieagent, met als doel om beschuldigingen van racistisch gemotiveerd politiegeweld over de hele wereld te onderzoeken.