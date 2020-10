Er wordt een nieuwe poging ondernomen om de politieke en militaire gesprekken tussen de strijdende partijen in Libië opnieuw op te starten. Dat is meegedeeld door Stephanie Williams, waarnemend VN-gezant voor Libië.

Het is de bedoeling om een forum voor politieke gesprekken op te starten met digitale vergaderingen. Begin november moeten in Tunesië ook de eerste persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden. 'Het algemene doel van het forum is om overeenstemming te bereiken over een verenigd bestuurskader en regelingen, die zullen leiden tot nationale verkiezingen in een zo kort mogelijk tijdsbestek', staat in een mededeling van de VN-gezant. Dat moet ertoe leiden dat de soevereiniteit van Libië wordt hersteld.

Einde aan militaire manoeuvres

Vanaf 19 oktober worden in Genève ook gesprekken opgestart met militaire vertegenwoordigers van de verschillende partijen. De VN vragen om intussen een volledig einde te maken aan 'alle militaire manoeuvres'. Dat moet uiteindelijk leiden tot een akkoord over een langdurig staakt-het-vuren en een gedemilitariseerde zone in het land.

De situatie in Libië is erg chaotisch sinds de val van het regime van Moammar Kadhafi in 2011. Verschillende milities en buitenlandse mogendheden zijn betrokken in het gewapende conflict. Een door de VN erkende regering in Tripoli, onder leiding van eerste minister Fayez al-Sarraj, krijgt onder meer steun van Turkije. De rivaliserende troepen in het oosten van het land, die worden aangevoerd door maarschalk Khalifa Haftar, worden dan weer gesteund door Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

Door de wirwar aan belangen zijn alle initiatieven om tot een duurzame vrede te komen tot nu toe op niets uitgedraaid.

Het is de bedoeling om een forum voor politieke gesprekken op te starten met digitale vergaderingen. Begin november moeten in Tunesië ook de eerste persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden. 'Het algemene doel van het forum is om overeenstemming te bereiken over een verenigd bestuurskader en regelingen, die zullen leiden tot nationale verkiezingen in een zo kort mogelijk tijdsbestek', staat in een mededeling van de VN-gezant. Dat moet ertoe leiden dat de soevereiniteit van Libië wordt hersteld.Vanaf 19 oktober worden in Genève ook gesprekken opgestart met militaire vertegenwoordigers van de verschillende partijen. De VN vragen om intussen een volledig einde te maken aan 'alle militaire manoeuvres'. Dat moet uiteindelijk leiden tot een akkoord over een langdurig staakt-het-vuren en een gedemilitariseerde zone in het land.De situatie in Libië is erg chaotisch sinds de val van het regime van Moammar Kadhafi in 2011. Verschillende milities en buitenlandse mogendheden zijn betrokken in het gewapende conflict. Een door de VN erkende regering in Tripoli, onder leiding van eerste minister Fayez al-Sarraj, krijgt onder meer steun van Turkije. De rivaliserende troepen in het oosten van het land, die worden aangevoerd door maarschalk Khalifa Haftar, worden dan weer gesteund door Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.Door de wirwar aan belangen zijn alle initiatieven om tot een duurzame vrede te komen tot nu toe op niets uitgedraaid.