VN waarschuwen voor hongersnood in Somalië

Somalië staat op de rand van een hongersnood. Dat heeft Martin Griffiths, hoofd van het bureau voor humanitaire zaken van de Verenigde Naties (Ocha), maandag gezegd. Volgens hem dreigt een catastrofe ’tussen oktober en december’.

‘De hongersnood klopt aan de deur. Vandaag is een ultieme waarschuwing. Het rapport over de voeding in Somalië toont concrete indicatoren dat er een hongersnood gaat plaatsvinden in twee zones van de Bay (…) tussen oktober en december van dit jaar’, zo verklaarde Griffiths tijdens een persconferentie in de hoofdstad Mogadishu.

Bay is een regio in het zuiden van het land in de Hoorn van Afrika. Volgens Griffiths dreigt een catastrofe meer bepaald in de districten Baidoa en Buurhakabo.

Griffiths vertoeft sinds donderdag in Somalië. Hij zegt ‘diep geschokt te zijn door de pijn en het lijden dat zovele Somaliërs moeten doorstaan’.

In Somalië wordt bijna de helft van de 7,8 miljoen inwoners getroffen door de gevolgen van de historische droogte. Honger en dorst hebben sinds vorig jaar al meer dan een miljoen mensen op de vlucht gedreven, op zoek naar hulp.

Somalië ondergaat een derde droogteperiode in het bestek van een decennium. Ocha had in juli al gewaarschuwd dat de huidige droogteperiode erger is dan die van 2010-2011 en 2016-2017, zowel wat ‘ernst als duur betreft.