VN vragen 1 miljard dollar om 1,8 miljoen gevluchte Soedanezen te helpen

De Verenigde Naties verwachten dat ze een miljard dollar nodig zullen hebben om de 1,8 miljoen mensen bij te staan die dit jaar het dodelijke geweld in Soedan kunnen ontvluchten. Het Oost-Afrikaanse land is in de greep van gewelddadige gevechten tussen het leger en paramilitairen.

De oorlog in Soedan wordt uitgevochten door het leger van generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan, en de paramilitaire RSF van zijn vicepresident, generaal Mohamed Hamdane Daglo. Uit de hoofdstad Khartoem zijn de voorbije maanden meer dan drie miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.

De VN-vluchtelingenorganiatie (UNHCR) zegt nu dat ze het dubbele denkt nodig te hebben van het bedrag dat ze in mei vroeg. De internationale gemeenschap maakte toen al een aanzienlijk bedrag vrij naar aanleiding van het conflict in het land. Intussen is maandag generaal Abdel Fattah al-Burhan aangekomen in Zuid-Soedan om het met president Salva Kiir te hebben over de crisis die het and sinds april teistert. Het gaat om de tweede buitenlandse verplaatsing van Burhane sinds het begin van het conflict. Vorige week nog trok Burhane naar Egypte.

De buitenlandse reizen voeden de geruchten over onderhandelingen tussen de twee generaals in het buitenland. “Het is algemeen bekend dat president Kiir de enige persoon is met een zekere kennis van Soedan die een oplossing kan vinden voor de Soedanese crisis”, zei de Zuid-Soedanese minister van regeringszaken, Martin Elia Lomuro, geciteerd in een verklaring.