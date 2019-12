De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft opnieuw opgeroepen tot een 'onafhankelijk en onpartijdig' onderzoek naar de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat zegt een woordvoerder na het omstreden vonnis van een Saoedische rechtbank die vijf verdachten ter dood heeft veroordeeld. Volgens critici gaan de echte opdrachtgevers van de moord daarbij vrijuit.

De secretaris-generaal blijft de nood aan een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek benadrukken.' Daarbij moet met name grondig gekeken worden naar mensenrechtenschendingen. om de grondige inspectie van de mensenrechten, aldus de woordvoerder. Guterres benadrukte ook het engagement van de VN 'voor het verzekeren van vrije meningsuiting en de bescherming van journalisten en tegen de doodstraf'.

Jamal Khashoggi, een medewerker van de Washington Post, die kritisch stond tegenover het Saoedische regime, werd in oktober 2018 vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel. Een team van vijftien mannen, die uit Riyad waren gekomen, versneden nadien zijn lichaam in stukken. De menselijke resten zijn nooit teruggevonden.