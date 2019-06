Er zijn voldoende bewijzen om in de zaak-Khashoggi een onderzoek te openen naar de verantwoordelijkheid van hooggeplaatste Saoediërs, kroonprins Mohammed bin Salman inbegrepen, zo heeft een mensenrechtendeskundige van de Verenigde Naties woensdag gezegd.

Nadat ze zelf gedurende zes maanden onderzoek had gedaan naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zei Agnès Callamard, speciaal verslaggeefster van de VN over buitengerechtelijke executies, in een rapport dat ze 'geloofwaardige bewijselementen' had vastgesteld 'die een bijkomend onderzoek rechtvaardigen naar de individuele verantwoordelijkheid van de hoge Saoedische verantwoordelijken, die van de kroonprins inbegrepen'.

De dood van de journalist was volgens Callamard een 'buitengerechtelijke executie'. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zou een internationaal strafrechtelijk onderzoek moeten openen 'zonder inmenging van een staat', meent de rapporteur.

In deze zaak gaat het er niet zozeer om onweerlegbaar bewijsmateriaal te vinden en de dader aan te wijzen, aldus Callamard, maar eerder over diegenen die 'de verantwoordelijkheden van hun positie van autoriteit misbruikt of niet genomen hebben' in de context van de opdracht tot de moord.

De Saoedische correspondent van de krant The Washington Post werd op 2 oktober 2018 op het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord. Callamard zei dat landen in deze zaak universele jurisdictie zouden moeten eisen, zodat verdachten buiten Turkije of Saoedi-Arabië vervolgd en berecht kunnen worden.

Uit haar onderzoek bleek volgens de rapporteur dat geen van de twee betrokken landen de zaak tot dusver overeenkomstig de internationale standaarden opvolgde.