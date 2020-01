Verschillende landen hebben het wapenembargo geschonden dat is overeengekomen tijdens een top over Libië vorige week in Berlijn. Dat melden de Verenigde Naties zaterdagavond.

Op die top vorige zondag spraken de grootmachten, waaronder Rusland en Turkije, af om het toezicht op het wapenembargo tegen Libië te versterken. Verder werd beslist om de militaire ondersteuning aan de strijdende partijen in het land te beëindigen.

'De voorbije tien dagen zijn verschillende cargovliegtuigen en andere vluchten geland in Libische luchthaven in westelijke en oostelijke delen van het land. Ze hebben de partijen voorzien van geavanceerde wapens, gepantserde voertuigen, adviseurs en strijders', meldt de VN-missie UNSMIL in een mededeling. UNSMIL zegt niet welke landen het embargo geschonden hebben, maar stelt dat het 'verschillende landen zijn die aan de conferentie in Berlijn deelgenomen hebben'.

Na die top verklaarde de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres dat een 'krachtig signaal was gegeven dat we ons volledig inzetten voor een vreedzame oplossing voor de crisis in Libië'.

Libië gaat gebukt onder een zwaar conflict tussen de door de VN gesteunde regering van nationale eenheid en de troepen van de Libische generaal Khalifa Haftar, na de val van dictator Moammar al-Qadhafi in 2011.

