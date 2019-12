De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdag met een grote meerderheid gestemd voor de hernieuwing van het mandaat van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) tot 2023. De hernieuwing komt er na verhalen over fraude en mismanagement bij de organisatie.

Het mandaat werd met drie jaar verlengd, met 169 stemmen voor en 9 onthoudingen. De VS en Israël stemden tegen. Beide landen hebben het agentschap beschuldigd van het aanzetten tot haat jegens Israël. De Israëlische premier roept op tot de ontmanteling van het agentschap. De VS, met 360 miljoen dollar per jaar de grootste donor, gaat niet meer betalen, waardoor het agentschap met een financiële put zit.

De commissaris-generaal van het agentschap nam in november ontslag na een intern onderzoek naar beschuldigingen van wanbeheer. Hij heeft de beschuldigingen steeds ontkend en stelde dat het agentschap het onderwerp werd van politieke, financiële en persoonlijke aanvallen met als doel het ondermijnen van zijn werk. Ondertussen werd Christian Saunders aangesteld als nieuwe topman. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vroeg Saunders om het management van het agentschap te versterken. Hij noemde de stemming van vrijdag bemoedigend.

België, Zwitserland en Nederland schortten hun steun op zolang het onderzoek naar de organisatie liep. Vrijdag raakte echter bekend dat ons land de steun aan de organisatie herneemt, nadat een betaling van 5,3 miljoen euro on hold werd gezet. UNRWA is het agentschap van de Verenigde Naties dat al 70 jaar instaat voor de hulp aan ongeveer 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen op de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Syrië, Libanon en Jordanië. Het agentschap is grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de staten en kampt al enkele jaren met een ernstige financiële crisis die haar dienstverlening, waaronder het organiseren van onderwijs, in gevaar brengt.