VN-Veiligheidsraad werkt aan overeenkomst voor hulpverlening in Syrië

In een poging om humanitaire hulp te brengen bij miljoenen mensen in Syrië wordt in de VN-Veiligheidsraad gewerkt aan een mogelijke overeenkomst. Over een nieuw Duits-Belgisch resolutieontwerp zou volgens informatie uit diplomatieke kringen nog op zaterdagavond kunnen gestemd worden.

4 mei: Een Syrisch gezien tijdens een iftar-maaltijd in hun vernietigde huis.