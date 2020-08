De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een verzoek van de Verenigde Staten verworpen om het Iraans wapenembargo te verlengen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gemeld. Hij noemt de afwijzing 'onvergeeflijk'.

'De VS zullen nooit onze vrienden in de regio in de steek laten, die meer hadden verwacht van de Veiligheidsraad. We blijven ons inspannen zodat het theocratische terroristische regime niet zo maar wapens kan kopen die het hart van Europa, van het Midden-Oosten en van andere regio's bedreigen', aldus Pompeo in het persbericht, dat net voor de bekendmaking van de resultaten van de stemming in de Veiligheidsraad werd gepubliceerd. 'De Veiligheidsraad heeft de weg geplaveid voor de grootste statelijke sponsor van terroristen om voor het eerst in meer tien jaar conventionele wapens te kopen en te verkopen zonder beperkingen opgelegd door de VN', klinkt het nog.

Rusland en China, twee vaste leden van de Veiligheidsraad met een vetorecht, hadden zich al op voorhand tegen het verzoek van de VS uitgesproken, en ook Europese landen verzetten zich ertegen. Uiteindelijk stemden enkel twee leden van de Veiligheidsraad voor.

België stemde tegen, meldt de Belgische VN-missie op Twitter. 'Onze prioriteit is om het nucleair programma te behouden met Iran binnen het kader van het JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) - het beste multilateraal instrument waarin we onze gedeelde bezorgdheden kunnen uiten', klinkt het.

Het wapenembargo loopt af in oktober, als gevolg van een VN-resolutie waarin de Veiligheidsraad zich achter het nucleair akkoord van 2015 tussen Teheran en zes wereldmachten schaarde. De VS stapten in 2018 uit dat akkoord. De VS dreigen ermee het 'snapback'-mechanisme in het akkoord te gebruiken om alle VN-sancties tegen Iran te herstellen als het embargo niet wordt verlengd.

