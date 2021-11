De VN-Veiligheidsraad heeft opgeroepen tot het beëindigen van het geweld in Ethiopië, waar een conflict tussen gewapende rebellen en de centrale regering de laatste tijd danig is geëscaleerd.

Het orgaan eiste vrijdag dat de betrokken partijen onderhandelingen opstarten over een duurzaam staakt-het-vuren en alles in het werk stellen om tot een inclusieve, nationale dialoog te komen. De Veiligheidsraad uitte voorts haar bezorgdheid over de intensivering van de gevechten en de verslechterende humanitaire situatie.

Het conflict tussen de rebellen en de regering ontstond ongeveer een jaar geleden toen het leger van Ethiopië een bloedig offensief voerde tegen de plaatselijke rebellen van de noordelijke provincie Tigray. Sindsdien verkeert het land in een ernstige humanitaire crisis. De voorbije dagen escaleerde de situatie en dinsdag werd de nationale noodtoestand uitgeroepen.

Nobelprijs

De Ethiopische premier Abiy Ahmed won in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede, voor zijn bijdrage in het beëindigen van de oorlog tussen Ethiopië en buurland Eritrea. Van enige drang tot vrede in het huidige conflict is bij de premier intussen weinig meer te merken. Ahmed riep begin deze maand zijn bevolking via sociale media op de wapens op te nemen, en de 'rebellen te begraven'. Facebook zag zich daarop genoodzaakt het bericht te verwijderen, wegens aanzet tot geweld.

