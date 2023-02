VN-Veiligheidsraad noemt Israëlische nederzettingen ‘hinderpaal’ voor vrede

De 15 leden van de VN-Veiligheidsraad noemen de Israëlische plannen om negen nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te legaliseren een ‘hinderpaal’ voor de vrede. Dat doen de vijftien maandag in een voorzittersverklaring. Die verklaring kwam er in de plaats van een resolutie, maar werkt, anders dan zo’n resolutie, niet bindend.

‘De aanhoudende nederzettingsactiviteiten van Israël brengen de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing in gevaar’, aldus de tekst. De raad zegt zich krachtig te verzetten “tegen eenzijdige maatregelen die de vrede in gevaar brengen, zoals onder meer de bouw en uitbreiding van Israëlische nederzettingen, de inbeslagname van Palestijns grondgebied, de “legalisering” van nederzettingen, de sloop van Palestijnse huizen en de verdrijving van Palestijnse burgers’.

Nadat Tel Aviv op 12 februari had aangekondigd dat het negen nederzettingen zou legaliseren, lieten de Verenigde Arabische Emiraten, een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, een ontwerp voor een resolutie rondgaan onder de leden, waarin ze ‘alle pogingen tot annexatie’ veroordelen en oproepen tot de onmiddellijke intrekking ervan’. Daarnaast werd in dat ontwerp ook de ‘onmiddellijke en volledige stopzetting gevraagd van de Israëlische nederzettingsactiviteiten in de bezette gebieden, waaronder ook Oost-Jeruzalem’.

De Verenigde Staten, die beschikken over een vetorecht, toonden zich niet opgezet met de bewoordingen in die resolutie. Die zouden de onderhandelingen tot een tweepartijstaat niet vooruit helpen, klonk het in Washington. De Amerikanen gaven tegelijk wel aan dat ze de Israëlische aankondiging rond de negen nederzettingen veroordelen.

Uiteindelijk werd het ontwerp voor een resolutie ingetrokken, en kwam er dus een voorzittersverklaring. Abu Dhabi gaf al aan dat de bewoordingen in de verklaring wel grotendeels dezelfde zijn als die van de resolutie.