VN-Veiligheidsraad komt in spoed bijeen over Haïti na moord op president

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) komt donderdag in spoed bijeen over Haïti na de moord op president Jovenel Moïse door een gewapend commando. Dat is woensdag vernomen van diplomatieke bronnen.

Haïtiaanse politie patrouilleert voor de ambtswoning van de vermoorde president. © belga