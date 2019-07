VN-Veiligheidsraad houdt spoedzitting over Libië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) houdt woensdag in New York een spoedzitting nadat dinsdag zeker 44 mensen omgekomen zijn bij een bewuste luchtaanval in de Libische hoofdstad Tripoli op een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten.