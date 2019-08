Door de stijgende spanningen in Kasjmir, zal de VN-Veiligheidsraad zich over de crisis buigen. Dat hebben diplomaten bij de VN bevestigd aan dpa. Enkele landen, zoals China en Pakistan, hadden al opgeroepen om een spoedvergadering te houden. Het is nog onduidelijk wanneer en hoe de crisis besproken zal worden.

Pakistan had dinsdag al aangedrongen op een spoedvergadering. Volgens het land is er sinds 1965 geen belangrijke vergadering van de Veiligheidsraad over Kasjmir geweest. Minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi noemde het conflict "een gevaar voor de wereldvrede".

India trok enkele dagen geleden de grondwettelijke autonomie van de deelstaat Jammu en Kasjmir in. Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. India heeft controle over het centraal en het zuidelijk deel, terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt.

Pakistan eist ook de staat Jammu en Kasjmir op. Met het intrekken van de grondwettelijke autonomie van die regio wil New Delhi het gebied, waar voornamelijk moslims wonen, sterker integreren in het door hindoes gedomineerde India. Veel inwoners van Kasjmir zijn daar tegen.