VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft ernstig overwogen om zijn residentie in Manhattan, in het centrum van New York, te verkopen in een poging om de financiële crisis van zijn organisatie ermee te verhelpen. Dat heeft hij diplomaten dinsdag toevertrouwd.

De Portugees is baas van de Verenigde Naties sinds januari 2017. 'Het eerste wat ik deed, toen ik hier was aangekomen, was vragen of ik de residentie kon verkopen', aldus Guterres voor een begrotingscomité van de VN. De organisatie kampte toen met een gat van 1,5 miljard dollar in het budget voor haar vredesoperaties. Ook de normale begroting vertoonde een tekort van 492 miljoen dollar omdat lidstaten hun bijdrage niet betaalden.

De officiële residentie van de VN-secretaris-generaal is een huis van vier verdiepingen met tuin in Sutton Place in Manhattan, met zicht op de East River. Een miljardair schonk het huis in 1972 aan de VN. De waarde wordt geschat op tientallen miljoenen dollar. Guterres zag echter snel af van zijn voornemen. Hij ontdekte dat de akkoorden tussen de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, die gastheer zijn voor de organisatie, een verkoop niet toelaten. Volgens de Portugees is de financiële toestand van de VN 'kritiek'. Zelfs in de optimistische hypothese dat alle lidstaten integraal en onverwijld hun bijdrages betalen, zullen de problemen niet verdwijnen, meent Guterres.