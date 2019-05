In het Verenigd Koninkrijk hebben bezuinigingsmaatregelen ervoor gezorgd dat miljoenen Britten in armoede zijn vervallen. Dat is woensdag uit een VN-rapport gebleken, dat de Britse regering ervan beschuldigt de mensenrechten te schenden.

Het rapport is van de hand van armoede-expert van de VN, Philip Alston, en zegt dat één op de vijf Britten, of bijna 14 miljoen mensen, in armoede leeft. Volgens Alston heeft noch de groei van de economie, noch de hoge werkgelegenheid of het begrotingsoverschot de bezuinigingen doen afnemen. Hij omschrijft een beleid dat meer naar een ideologie neigt dan door een economische agenda.

'De besparingsmaatregelen, door de Conservatieven ingevoerd in 2010, zijn een duidelijke schending van de mensenrechtenplichten van het land,' zegt Alston, 'en ze gaan ondanks de tragische sociale gevolgen toch verder.' 'Bijna 40 procent van de Britse kinderen zou tegen 2021 in armoede leven, het aantal daklozen is enorm toegenomen, en voor sommige delen van de bevolking is de levensverwachting gedaald', klinkt het verder in het VN-rapport.

Het Britse ministerie van Werk en Pensioenen heeft het VN-rapport veroordeeld als 'ongeloofwaardig' en 'volledig onnauwkeurig', en heeft Alston ervan verweten te weinig tijd in het land te hebben doorgebracht om een juist beeld te krijgen.

Uit een studie van het gerespecteerde Britse Institute for Fiscal Studies is vorige week gebleken dat in het Verenigd Koninkrijk de inkomensongelijkheid na tien jaar van bezuinigingen de hoogste is van de 'rijke landen', met uitzondering van de Verenigde Staten.