VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Ethiopië. 'Het wordt tijd dat alle partijen erkennen dat er geen militaire oplossing bestaat en dat het van vitaal belang is om de eenheid en stabiliteit van Ethopië te bewaren', aldus de VN-topman donderdag.

Naast het staakt-het-vuren riep de VN-topman ook op tot een veilige doorgang voor humanitaire hulp en de opstart van vredesgesprekken.

In november lanceerde de Ethiopische regering een militair offensief tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat de plak zwaait in Tigray. Na een tijdelijk staakt-het-vuren van zes weken riep premier Abiy Ahmed het leger en gelieerde milities op 10 augustus op om de TPLF 'voor eens en voor altijd' te stoppen.

Honderdduizenden mensen in Tigray hebben nood aan humanitaire hulp. Die geraakt echter maar moeilijk ter plaatse wegens de onveilige situatie op het terrein.

