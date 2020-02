De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de regio Idlib in Syrië 'voor de situatie er compleet uit de hand loopt'.

Hij noemde de dodelijke aanvallen van zowel Turkije als Rusland 'een van de meest alarmerende momenten in het conflict in Syrië'. 'Zonder snelle actie groeit het risico op escalatie met het uur en het zijn de burgers die daarvoor de grootste prijs betalen', zei Guterres aan journalisten in New York.

De VN-baas roept op om de burgers in het gebied te beschermen en op te houden met de escalatie.

VN-Veiligheidsraad komt vrijdagavond samen over situatie in Idlib

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdagavond samen voor een noodbijeenkomst.

De vergadering over de 'evoluerende crisis in het noordwesten van Syrië' werd aangevraagd door België, Duitsland, Estland, Frankrijk, de Dominicaanse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, meldt de permanente vertegenwoordiging van België bij de VN op Twitter. België is nog tot eind deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad.

Trump en Erdogan roepen Syrië en Rusland op om offensief in Idlib te staken

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan roepen Syrië en Rusland op om hun militaire offensief stop te zetten. Ze deden dat na een telefonisch onderhoud, zo meldt Het Witte Huis.

'De twee leiders waren het erover eens dat het regime in Syrië, Rusland en het regime in Iran moeten stoppen met hun aanvallen om te vermijden dat nog meer burgers en onschuldige mensen slachtoffer worden van het geweld of op de vlucht moeten slaan', zo heet het in een Amerikaanse persmededeling.

Stroom vluchtelingen ergste sinds begin oorlog 2011

Vorig jaar begonnen de Syrische regeringstroepen met Russische steun een groot offensief op de laatste grote rebellenbolwerken in Idlib. Sinds december zijn volgens OCHA, het bureau voor noodhulp van de VN, in de regio al meer dan 950.000 mensen op de vlucht geslagen. De stroom van vluchtelingen is een van de ergste sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) had donderdag in New York ook al samen met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas de Veiligheidsraad opgeroepen om onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen in Idlib.

Griekenland sluit grens

Ondertussen heeft Griekenland vrijdag de grensovergang met Turkije tussen Kastanies en Pazarkule gesloten. Dat gebeurt, omdat Turkije had bekendgemaakt dat het Syrische vluchtelingen die naar de Europese Unie willen, niet meer gaat tegenhouden.

Honderden migranten hadden zich in de grensstreek aan de Evrosrivier verzameld, nu bekend raakte dat Turkije hen niet meer zou beletten om naar de EU te reizen, meldt de Turkse staatstelevisiezender ERT.

Het is nog niet duidelijk wanneer de grensovergang weer open zal gaan. Journalisten ter plaatse lieten weten dat aan de Griekse kant van de grens veel politie en militairen te zien zijn.

De Griekse premier Kyriakos Mitsosakis heeft per telefoon met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gesproken over de situatie aan de grens, meldt zijn kabinet. Eerder raakte al bekend dat Griekenland en Bulgarije de grenscontroles hadden aangescherpt.

Hij noemde de dodelijke aanvallen van zowel Turkije als Rusland 'een van de meest alarmerende momenten in het conflict in Syrië'. 'Zonder snelle actie groeit het risico op escalatie met het uur en het zijn de burgers die daarvoor de grootste prijs betalen', zei Guterres aan journalisten in New York. De VN-baas roept op om de burgers in het gebied te beschermen en op te houden met de escalatie. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdagavond samen voor een noodbijeenkomst.De vergadering over de 'evoluerende crisis in het noordwesten van Syrië' werd aangevraagd door België, Duitsland, Estland, Frankrijk, de Dominicaanse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, meldt de permanente vertegenwoordiging van België bij de VN op Twitter. België is nog tot eind deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad.De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan roepen Syrië en Rusland op om hun militaire offensief stop te zetten. Ze deden dat na een telefonisch onderhoud, zo meldt Het Witte Huis.'De twee leiders waren het erover eens dat het regime in Syrië, Rusland en het regime in Iran moeten stoppen met hun aanvallen om te vermijden dat nog meer burgers en onschuldige mensen slachtoffer worden van het geweld of op de vlucht moeten slaan', zo heet het in een Amerikaanse persmededeling. Vorig jaar begonnen de Syrische regeringstroepen met Russische steun een groot offensief op de laatste grote rebellenbolwerken in Idlib. Sinds december zijn volgens OCHA, het bureau voor noodhulp van de VN, in de regio al meer dan 950.000 mensen op de vlucht geslagen. De stroom van vluchtelingen is een van de ergste sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) had donderdag in New York ook al samen met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas de Veiligheidsraad opgeroepen om onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen in Idlib. Ondertussen heeft Griekenland vrijdag de grensovergang met Turkije tussen Kastanies en Pazarkule gesloten. Dat gebeurt, omdat Turkije had bekendgemaakt dat het Syrische vluchtelingen die naar de Europese Unie willen, niet meer gaat tegenhouden.Honderden migranten hadden zich in de grensstreek aan de Evrosrivier verzameld, nu bekend raakte dat Turkije hen niet meer zou beletten om naar de EU te reizen, meldt de Turkse staatstelevisiezender ERT. Het is nog niet duidelijk wanneer de grensovergang weer open zal gaan. Journalisten ter plaatse lieten weten dat aan de Griekse kant van de grens veel politie en militairen te zien zijn. De Griekse premier Kyriakos Mitsosakis heeft per telefoon met de Duitse bondskanselier Angela Merkel gesproken over de situatie aan de grens, meldt zijn kabinet. Eerder raakte al bekend dat Griekenland en Bulgarije de grenscontroles hadden aangescherpt.