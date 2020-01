De Verenigde Naties roepen landen van herkomst op om de kinderen van IS-strijders die zich nog in Syrië bevinden, met hun moeders te repatriëren. Dat blijkt uit een rapport van de door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie voor Syrië donderdag.

'Staten die burgers hebben in de detentiecentra weten wat er binnen gebeurt', zei commissievoorzitter Paulo Pinheiro, en hij noemde het 'schandalig' dat landen de kinderen niet sneller uit de kampen haalden.

Velen van de kinderen die er werden geboren, hebben geen identiteitsdocumenten. De onderzoekers roepen de landen van herkomst van de buitenlandse strijders op om 'onmiddellijk stappen te ondernemen om de registratie van hun in Syrië geboren burgers te vereenvoudigen, met als uiteindelijk doel hen en hun verzorgers zo snel mogelijk te repatriëren'.

De VN-commissie roept staten bovendien op om voorrang te geven aan de repatriëring van niet-begeleide kinderen. Als er moeders zijn, moeten zij mee worden gerepatrieerd om ervoor te zorgen dat het belang van het kind wordt geëerbiedigd, benadrukt het verslag. De VN vraagt ook om de nationaliteit van de ouders niet te ontnemen.

Sinds de val van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) breken landen zich het hoofd over de repatriëring van de families van IS-strijders. Slechts enkele vrouwen en kinderen zijn reeds teruggekeerd naar Europese landen. In totaal bevinden zich zo'n 12.000 niet-Syriërs in drie kampen in het noordoosten van Syrië, van wie 4.000 vrouwen en 8.000 kinderen, blijkt uit statistieken van de Koerdische autoriteiten. Zo'n 700 à 750 kinderen van hen zouden Europees zijn, schatte Marie-Dominique Parent van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN in november.

Ten slotte concludeerden de onderzoekers dat zowat 5 miljoen Syrische kinderen ontheemd zijn sinds het begin van het conflict in 2011. Zo'n 2,5 miljoen kinderen zijn gevlucht naar het buitenland. De meesten van hen zijn nauwelijks naar school kunnen gaan. De VN tekende ook verschillende mensenrechtenschendingen tegen kinderen op, waaronder bomaanslagen, vergassing, verkrachting en gedwongen dienstplicht. Vele kinderen hebben daardoor mentale trauma's opgelopen.

