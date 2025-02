VN roept op ’territoriale integriteit van Democratische Republiek Congo te respecteren’, EU onderzoekt ‘alle opties’

De soevereiniteit en territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo (DRC) moet gerespecteerd worden. Dat bevestigde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zaterdag nadat rebellenbeweging M23 vrijdagavond Bukavu is binnengetrokken, een grote stad in het oosten van Congo.

De door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 is vrijdagavond de Oost-Congolese stad Bukavu, aan de zuidkant van het Kivumeer, binnengetrokken. Dat melden bronnen ter plaatse bij humanitaire organisaties en veiligheidsdiensten.

Eind januari kregen de rebellen samen met het Rwandese leger met Goma ook al de belangrijkste stad van Oost-Congo in handen. Goma ligt aan de noordkant van het Kivumeer. De rebellen kwamen Bukavu, een stad met ruim 1 miljoen inwoners, binnen via de noordwestelijke buitenwijken van de stad. Volgens de bronnen was er zo goed als geen tegenstand van het Congolese regeringsleger.

‘De impasse moet eindigen – de dialoog moet beginnen. En de soevereiniteit en territoriale integriteit van de DRC moeten worden gerespecteerd,’ klonk het bij de opening van de jaarlijkse top van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba. Volgens Guterres moet ‘een regionale escalatie kost wat kost worden vermeden.’

De Europese Unie van haar kant verklaarde zaterdag ‘dringend alle opties te onderzoeken die ze tot haar beschikking heeft’, tegen het offensief van M23.

#DRC: Alarmed by news of Rwandan backed M23 forces seizing Kavumu airport and entering Bukavu, ignoring international appeals for ceasefire.



The EU urgently considers all the means at its disposal.



The ongoing violation of the DRC’s territorial integrity will not go unanswered.