VN-rapport voorziet in vertrek van blauwhelmen in Congo tegen 2022

De missie van de VN-blauwhelmen in de Democratische Republiek Congo zou, onder bepaalde voorwaarden, verspreid over drie jaar progressief afgebouwd kunnen worden. Dat voorstel staat in een rapport van de Verenigde Naties dat recent aan de Veiligheidsraad werd bezorgd en dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

