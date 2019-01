VN-rapport: 'Mensenhandel blijft wereldwijd meestal onbestraft'

Het aantal veroordelingen wegens mensenhandel nam recent toe in Afrika en het Midden-Oosten. 'Maar het totale aantal veroordelingen in die regio's blijft zeer laag', zegt UNODC, het bureau van de Verenigde Naties tegen drugs en criminaliteit, dat gevestigd is in Wenen. 'De mensensmokkelaars lopen bijna geen enkel risico om vervolgd te worden.'

UNODC roept op om internationale samenwerking te versterken om criminele netwerken te vervolgen. Het rapport, dat zich baseert op gegevens tot 2016, zegt dat er de voorbije dertig jaar nooit zoveel landen geteisterd werden door een gewapend conflict als nu. En het bestaan van zo'n conflict 'versterkt het risico op mensenhandel', want ze gaan dikwijls gepaard met een falende overheid, een ontheemde bevolking, het afbrokkelen van familiale structuren en economische achterstelling.

Seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. In 2016 was het goed voor 59 procent van de geïdentificeerde slachtoffers. ONUDC verwijst naar de duizenden meisjes en vrouwen van de yezidi-minderheid die misbruikt zijn door terreurgroep IS in Irak.

Op de tweede plaats komt dwangarbeid: hier gaat het om een derde van de slachtoffers. Deze vorm van mensenhandel komt vooral voor in Sub-Sahara-Afrika en in het Midden-Oosten. In de periode 2014-2017 waren er ook honderd gevallen van organenhandel.

Vluchtelingenkampen zijn het favoriete werkterrein voor mensenhandelaars, die slachtoffers rekruteren 'met valse beloftes van geld en/of transport naar veiligere plekken'. Zeven op de tien vastgestelde slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen. Ongeveer een kwart van alle slachtoffers zijn minderjarig.

Mensenhandel omwille van een gedwongen huwelijk treft vooral vrouwen in Zuid-Oost-Azië. ONUDC maakt geen schatting van het aantal slachtoffers van mensenhandel wereldwijd. Het aantal geïdentificeerde gevallen liep op tot bijna 25.000 in 2016. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2011. Op het Amerikaanse continent en in Azië was de stijging meer uitgesproken. De stijging kan evenwel ook te wijten zijn aan een betere registratie van slachtoffers.