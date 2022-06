VN-rapport: ‘Israël hoofdoorzaak van conflict met Palestijnen’

De bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël en de discriminatie van de Palestijnse bevolking zijn “de belangrijkste oorzaken” van de terugkerende spanningen en instabiliteit in de regio. Dat is het besluit van een onderzoekscommissie die een mandaat heeft gekregen van de VN-Mensenrechtenraad.

“De bevindingen en aanbevelingen wijzen overweldigend naar Israël. Er is een asymetrische aard in het conflict en er is het feit dat een staat de andere bezet”, aldus de voorzitter van de commissie, voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navanethem Pillay.

“Het beëindigen van de bezetting van grondgebied door Israël, in volledige overeenstemming met de resoluties van de Veiligheidsraad, blijft van cruciaal belang om een einde te maken aan de voortdurende geweldsspiraal”, klinkt het verder.

Het rapport concludeert dan ook dat de voortdurende Israëlische bezetting de oorzaak is van terugkerende spanningen, instabiliteit en aanslepende conflicten in zowel de bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, als in Israël.

Het document is voor de publicatie ervan al aan de Palestijnse en Israëlische autoriteiten voorgelegd, maar Israël heeft daarop niet gereageerd. Een twintigtal studenten en reservisten van het Israëlische leger heeft dinsdag wel gedemonstreerd tegen het rapport aan het hoofdkwartier van de VN.