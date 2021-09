De oorlog in Syrië heeft tussen maart 2011 en maart 2021 het leven gekost aan minstens 350.209 mensen.

Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe balans van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. De VN voegen er wel meteen aan toe dat het om een onderschatting gaat, want enkel de slachtoffers die volledig geïdentificeerd konden worden, zijn in de lijst opgenomen.

Ter vergelijking, het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten sprak op 1 juni nog over 494.438 dodelijke slachtoffers. Van de slachtoffers die in de balans van de VN worden opgesomd, is een op de dertien ofwel een vrouw (26.727) of een kind (27.126). De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Aleppo (51.731), voor Damascus (47.483) en Idlib (33.271).

