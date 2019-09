VN-ontwikkelingsdoelstellingen zijn ernstig ondergefinancierd

Vier jaar na de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door alle 193 lidstaten van de VN moesten de staats- en regeringsleiders dinsdag in New York vaststellen dat er een gebrek aan financiering is. Een bijdrage van de privésector wordt onontbeerlijk, klonk het.