VN onderzoeken beschuldigingen van toezicht op deelnemers aan klimaattop

De Verenigde Naties onderzoeken klachten van verschillende deelnemers aan de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh over toezicht en wangedrag door de Egyptische politie. Sommige afgevaardigden hebben het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden en dienden hierover klacht in bij de VN.

Een Duitse diplomatieke bron zou een klacht hebben ingediend omdat de ‘delegatie voelde dat we in de gaten werden gehouden’. Dat melden verschillende media, waaronder het Franse Libération en The New Arab.

Een onderdirecteur van de Duitse Heinrich Boll Stiftung-stichting zegt dat ze zich ‘bekeken’ voelt en zich ‘duidelijk ongemakkelijker voelt dan bij enige andere COP’. Zo zijn camera’s in de vergaderzalen deze keer gericht op de gezichten van de sprekers. ‘Dit is zowel onnodig als ongebruikelijk.’

De VN geeft maandag aan dat het inderdaad klachten heeft ontvangen en die onderzoekt. De klachten werden geformuleerd nadat de Duitse delegatie aanwezig was op een event waarbij ook activiste Sanaa Seif aanwezig was. Seif is op de top aanwezig om de situatie van haar broer, de bekende blogger en mensenrechtenactivist Alaa Abdel Fattah, aan te kaarten. Hij zit een celstraf uit en is al lange tijd in hongerstaking om te protesteren tegen de omstandigheden van zijn detentie.

Human Rights Watch had eerder al de beveiligingsmethoden van Egypte veroordeeld. Zo werden onder meer in honderd taxi’s in Sharm-el-Sheikh camera’s geïnstalleerd. De organisatie waarschuwde ook al dat de app die de Egyptische organisatie van de COP27 heeft gemaakt voor deelnemers, toegang geeft tot de camera’s, microfoon en locatiegegevens van de gebruiker. Zonder die toelating kan de app immers niet worden gebruikt. Ook dit is een ernstige inbreuk rond toezicht en privacy.