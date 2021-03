In Myanmar zijn zondag minstens achttien mensen gedood en meer dan dertig mensen gewond geraakt toen politie en leger protesten neersloegen.

Dat zegt het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN).

Volgens het VN-agentschap is er 'geloofwaardige informatie' dat met scherp werd geschoten op de menigte betogers op verschillende plaatsen in het land. De ordetroepen maakten ook gebruik van traangas en flitsgranaten. Het was de bloedigste dag in Myanmar sinds het leger er op 1 februari de macht greep en mensen daartegen op straat kwamen.

Het VN-agentschap roept het leger op om onmiddellijk te stoppen met geweld tegen vreedzame betogers.

