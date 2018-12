VN-mensenrechtencommissaris wil internationaal onderzoek naar Khashoggi

'Wij hebben geen mandaat voor gerechtelijke onderzoeken', zei Bachelet woensdag in Genève. Maar meerdere onafhankelijke mensenrechterrapporteurs hebben al verzocht om een internationaal onderzoek. 'Ik geloof dat het echt nodig is om te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is en wie voor de verschrikkelijke moord verantwoordelijk is.' De VN-lidstaten moeten een dergelijk onderzoek vragen.

De dissidente journalist Khashoggi werd begin oktober vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. De Turkse autoriteiten geven de schuld aan een moordcommando dat speciaal vanuit Saoedi-Arabië was overgekomen. Anders dan de Amerikaanse president Donald Trump waren Amerikaanse senatoren er na een CIA-briefing dinsdag van overtuigd dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman erbij betrokken was.