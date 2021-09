In de oostelijke Congolese provincies Noord-Kivu en Ituri zijn dit jaar al meer dan 1200 burgers gedood.

Dat heeft het Hoog VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) vrijdag bericht. Miljoenen mensen in dat deel van het Midden-Afrikaanse land hebben nood aan humanitaire hulp.

Volgens de VN-organisatie waren er in de twee provincies ook zeker 1100 verkrachtingen.

De Congolese autoriteiten hebben begin mei de twee provincies onder de staat van beleg gesteld, een ongewone maatregel om een einde te maken aan activiteiten van gewapende goepen, in het bijzonder van het ADF. Sindsdien is de brutaliteit van de aanvallen van die groepen toegenomen en is de frequentie van moorden op burgers niet afgenomen, aldus UNHCR. De organisatie zegt ook dit jaar 25.000 schendingen van de mensenrechten te hebben opgetekend. Meer dan een miljoen Congolezen is in het oosten van Congo ontheemd.

