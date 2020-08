De Verenigde Naties hebben vrijdag een oproep gelanceerd om 565 miljoen dollar te verzamelen voor Libanon, waar in de hoofdstad Beiroet tien dagen geleden bij een zware explosie zeker 171 doden vielen.

De fondsen zullen gebruikt worden voor de heropbouw van Beiroet, bijvoorbeeld om de ziekenhuizen weer in gebruik te nemen en de mensen die dakloos zijn geworden door de ontploffing een onderkomen te geven. 'De taak om het leven van de inwoners weer op te bouwen, zodat zij het genezingsproces kunnen aanvatten, moet nog beginnen', aldus Najat Rochdi, de coördinator voor noodhulp voor Libanon bij de VN. Ze roept de internationale gemeenschap op om gul te zijn, en om 'de enorme generositeit van de Libanezen tegenover de Syrische en Palestijnen in het achterhoofd te houden'.

In Nederland vond vrijdag trouwens een actiedag voor hulp aan Beiroet plaats. Die heeft bijna 11,5 miljoen euro opgebracht, meldden de Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. In totaal hebben 163.000 mensen gedoneerd. Het geld gaat naar eerste hulp en medicijnen, omdat ziekenhuizen in Beiroet zwaar zijn beschadigd of overbelast. Ook worden er voedselpakketten en drinkwater uitgedeeld. Het geld gaat ook naar hulp voor de duizenden mensen die dakloos zijn geworden. Giro555 deelt gereedschap en tentzeilen uit om kapotte ramen en daken tijdelijk te dichten.

