VN kondigt wapenstilstand in Jemenitische havenstad Hodeida aan

Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres aangekondigd. Iets ten noorden van de Zweedse hoofdstad Stockholm vonden de voorbije week onderhandelingen plaats tussen vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van Jemen en de Houthi-rebellen.

In het akkoord staat dat de regeringstroepen en de rebellen zich uit Hodeida en de haven zullen terugtrekken. De stad wordt gecontroleerd door de Houthi-rebellen, maar is het doelwit van een offensief van de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die steun verleent aan aanhangers van de internationaal erkende regering.

Volgens Guterres zal de VN een "sleutelrol" spelen in de controle over de havenstad aan de Rode Zee. Hodeida is strategisch belangrijk omdat de haven een aanvoerroute is voor het merendeel van de humanitaire hulp voor Jemen.

De vier jaar durende burgeroorlog heeft het land naar de rand van de hongersnood geduwd. Er vielen ongeveer 10.000 doden. Tot 20 miljoen mensen zijn bedreigd met hongersnood, aldus de VN. Troepen die trouw zijn aan de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi, krijgen (lucht)steun van de militaire coalitie onder leiding van het soennitische buurland Saoedi-Arabië.

De Houthi's, die tot de sjiitische tak van de islam behoren, krijgen de steun van Iran, de aartsvijand van de Saoedi's. Guterres zei dat regering en rebellen hebben afgesproken om de vredesonderhandelingen eind januari voort te zetten.

De twee partijen kwamen donderdag ook overeen om in de stad Taëz humanitaire hulp toe te laten. Over de heropening van de luchthaven van de hoofdstad Sanaa is er nog geen akkoord. De luchthaven is al drie jaar dicht en wordt gecontroleerd door de Houthi-rebellen.