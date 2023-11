VN-klimaatchef roept bij opening COP28 op tot ‘definitief afscheid fossiele energie’

VN-klimaatchef Simon Stiell heeft donderdag tijdens de openingsceremonie van de VN-klimaattop COP28 de bijna 200 deelnemende landen opgeroepen om ‘definitief’ afscheid te nemen van het tijdperk van fossiele brandstoffen. ‘Anders zetten we onze eigen definitieve ondergang in gang.’

Stiell voegde er voor de plenaire vergadering aan toe dat als er geen grondige koerswijziging komt er volgens de wetenschap nog zes jaar rest vooraleer de belangrijke grens van 1,5 graad opwarming zal worden doorbroken. Die limiet werd in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 als streefdoel gesteld.

De VN-klimaatchef herinnerde alle delegatieleden aan hun verantwoordelijkheid. ‘Achter elke regel, elk woord en elke komma waaraan jullie hier op de COP werken, staat een mens, een familie, een gemeenschap die op jullie aangewezen is.’

(Lees verder onder de preview)

Eerder had COP28-voorzitter Sultan al-Jaber al het woord genomen. Hij riep de landen op om “de rol van fossiele brandstoffen” in de teksten mee te nemen. ‘Ik weet dat er sterke ideeën leven om fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie in de onderhandelde tekst op te nemen’, klonk het.

Eerder op de openingsdag werd het zogenaamde loss-and-damagefonds geoperationaliseerd, een fonds waaruit arme landen zouden kunnen putten voor het verlies en de schade die ze geleden hebben als het gevolg van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, is donderdag op de openingsdag van de VN-klimaattop COP28 in Dubai aangenomen.

Deze historische beslissing werd verwelkomd met een staande ovatie van de bijna 200 aanwezige landen. Het gaat om een concretisering van het fonds dat vorig jaar op de klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh in het leven werd geroepen.