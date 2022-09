VN installeert luchtbrug naar Pakistan om slachtoffers overstromingen te bereiken

De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) heeft een luchtbrug gelanceerd om de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan te helpen. Dat heeft de directeur van het agentschap dinsdag in Genève bevestigd.

‘Het is dringend noodzakelijk dat de hulp ook de bevolking bereikt’, zo zegt Indrika Ratwatte. ‘De voedselonzekerheid zal enorm zijn’, klinkt het. De UNHCR heeft zijn steun opgevoerd. Zo staan in de toekomst nog zes vluchten gepland, waardoor 50.000 huishoudens in een van de zwaarst getroffen gebieden geholpen kunnen worden. Het agentschap heeft ook materiaal verzameld om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe overstromingen in de volgende maanden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt bovendien opnieuw voor de dreiging van nieuwe epidemieën. Extra personeel is dinsdag in Pakistan aangekomen. Bijna 1.500 gezondheidscentra zijn beschadigd, waaronder 15 procent van deze centra ernstig, zo zei een woordvoerder. De WHO heeft geneesmiddelen, noodhulp en medische apparatuur verdeeld.