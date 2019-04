VN houden vast aan verzoeningsconferentie in Libië

De verzoeningsconferentie in Libië die voor halfweg april gepland staat, gaat ondanks de escalatie van het conflict tot nader order door. Dat heeft de speciale gezant van de VN in het Noord-Afrikaanse land, Ghassan Salamé, gezegd.

Op de vanaf 14 tot en met 16 april geplande conferentie in de stad Ghadames willen de VN (Verenigde Naties) met de verschillende partijen van het conflict om de tafel gaan zitten om een uitweg te vinden uit de crisis. Libië verkeert sinds de omverwerping in 2011 van de 42-jarige dictatuur van kolonel Moammar Kadhafi in chaos.

Donderdag rukte maarschalk Khalifa Haftar met zijn troepenmacht - het zelfverklaarde Libische Nationaal Leger - op richting Tripoli om de hoofdstad 'te bevrijden'. In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties gesteunde eenheidsregering van Fayez al-Sarraj.

Zaterdag meldt het leger van maarschalk Haftar, dat het oosten van Libië controleert, dat zijn troepen een 50-tal kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tripoli werden aangevallen vanuit de lucht.

'We protesteren krachtig tegen de luchtaanval in de regio Al-Aziziya' door een vliegtuig dat in Misrata (in het westen van Libië) was opgestegen, zei Haftars LNA (Libyan National Army) via het communicatiebureau van dat leger. De troepen in Misrata zijn grotendeels loyaal aan de GNA-regering (Government of National Accord) in Tripoli, de rivaal van LNA die door de internationale gemeenschap erkend wordt. De Beschermingsmacht van Tripoli, een alliantie van gewapende groepen die loyaal zijn aan GNA, bevestigde dat 'intensieve' luchtaanvallen uitgevoerd werden op LNA vanop de luchthaven Mitiga in Tripoli en de luchthaven van Misrata. 'De vijand trekt zich terug op alle fronten', zei de Beschermingsmacht op haar Facebook-pagina.

De VN-Veiligheidsraad kwam vrijdag al bijeen voor een spoedzitting achter gesloten deuren over de situatie in Syrië. Het hoogste orgaan van de internationale organisatie riep Haftar op om zijn opmars naar de Libische hoofdstad te staken.