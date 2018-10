VN: hongersnood in Jemen kan veertien miljoen inwoners treffen

De hongersnood in Jemen kan volgens de Verenigde Naties weldra veertien miljoen inwoners treffen. Dat is de helft van de bevolking, zei VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock dinsdag aan de VN-Veiligheidsraad in New York.