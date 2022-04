Na de aanval van terreurgroep IS op een gevangenis in het noordoosten van Syrië in januari, zijn minstens honderd kinderen verdwenen. Dat melden onafhankelijke experten van de Verenigde Naties vrijdag. Zij zijn 'uiterst ongerust'.

Tientallen IS-militanten hadden op 20 januari een aanval gestart tegen de gevangenis van Ghwayran in de stad Hasaka, in de regio die in handen is van de Koerden. Ze slaagden in hun opzet om de gevangenis te veroveren en zo geestesgenoten te bevrijden. Maar zes dagen later heroverden de Syrische Democratische Strijdkrachten - de door de Koerden gedomineerde coalitie die een aanzienlijk deel van Syrië controleert - de gevangenis. Daarbij vielen honderden doden. De operatie maakte een einde aan IS' grootste aanval sinds 2019.

Kidnapping of vlucht?

Verschillende internationale mensenrechtenorganisaties waarschuwden destijds dat in de gevangenis zowat 700 jongens vastgehouden werden. 'We zijn uiterst ongerust omdat we sinds de aanval in januari niet weten waar minstens honderd jongens zich bevinden', aldus de VN-experten in een persbericht. 'In sommige gevallen kan het om een gedwongen verdwijning gaan.' Er was sprake van minderjarigen van 10 tot 18 jaar oud die vastzaten in de gevangenis. Onder hen ook jongens die familie zijn van jihadisten en anderen die overgeplaatst waren vanuit vluchtelingenkampen waar kinderen van jihadisten verbleven.

De VN-experten roepen de Koerdische autoriteiten op om hulporganisaties zonder enige beperking toegang te verlenen tot de minderjarigen die nog steeds in de gevangenis zitten. 'Vele jongens raakten ernstig gewond tijdens de ontsnapping en krijgen niet de nodige zorg.'

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die vanuit het buitenland de oorlog in Syrië monitort via een eigen netwerk van bronnen, kon een groot aantal gevangenen vluchten dankzij de aanval.

