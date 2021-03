Elke aarzeling van de Veiligheidsraad om op te treden tegen het geweld zou kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de situatie in het Zuidoost-Aziatische land. 'Het dreigt een bloedbad te worden', zo verklaarde de Christine Schraner Burgener, de Zwitserse VN-gezant voor Myanmar.

De militaire machthebbers lijken vastbesloten om hun positie met geweld veilig te stellen, deelde de VN-gezant nog mee. 'Deze raad moet ingrijpende maatregelen in beschouwing nemen die de loop van de gebeurtenissen in Myanmar kunnen keren.'

De VN-Veiligheidsraad is woensdag op initiatief van het Verenigd Konirnkijk in spoedzitting bijeenkomen naar aanleiding van het geweld in Myanmar. De VN-instantie had het geweld eerder al veroordeeld, maar dat duidelijk heeft geen invloed gehad op het optreden van de militairen.

In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven.

Volgens een schatting van de VN heeft het protest tegen de coup zaterdag alleen al het leven gekost aan 107 mensen, onder wie verschillende minderjarigen. Het voorbij weekend geldt als het bloedigste weekend sinds de staatsgreep. Sinds het begin van het protest stierven al zeker 500 mensen.

