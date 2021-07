Sinds de aftocht van de buitenlandse troepen in Afghanistan in mei en juni begon, zijn er in die maanden bijna 2.400 burgers gewond geraakt of omgekomen door de oorlog in het land, meldt VN-missie UNAMA maandag.

In totaal vielen ruim 5.000 burgerslachtoffers in de eerste helft van 2021, 47 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer de helft van die slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

In zes maanden kwamen 1.659 mensen om het leven en raakten 3.254 mensen gewond. Daarvan vielen er 783 doden en 1.609 gewonden in mei en juni alleen. 36 procent van al deze slachtoffers waren kinderen.

De Verenigde Naties zeggen zich zorgen te maken over het hoge aantal slachtoffers en vragen de taliban en de Afghaanse regering om een einde te maken aan het geweld. 'Bescherm de Afghaanse bevolking en geef hun hoop op een betere toekomst', schrijven de VN.

De taliban en de Afghaanse regering zijn niet de enige verantwoordelijken voor de slachtoffers. Een kleiner deel is gedood of verwond door terreurorganisatie Islamitische Staat of door onbekende anti- en proregeringsmilities. Voor het eerst sinds de telling zijn er geen burgerslachtoffers gevallen door toedoen van de internationale militaire partners in Afghanistan.

