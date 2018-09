VN experts: 'België heeft sancties geschonden in dossier bevroren Libische fondsen'

Le Vif heeft een onderzoek gedaan naar de 14 miljard euro aan fondsen die op vraag van de Verenigde Naties sinds de revolutie in Libië zijn bevroren, vooral bij fondsenbeheerder Euroclear in Brussel. Het doel van die bevriezing was om te vermijden dat die fondsen in de verkeerde handen zouden vallen en dat ze zouden kunnen terugkeren naar de Libische bevolkingen zodra de overgang in het land rond zou zijn.

Volgens Le Vif, die zich baseert op juridische bronnen, zouden er echter miljarden in rook zijn opgegaan. Toen onderzoeksrechter Michel Claise in 2017 een inbeslagname heeft uitgevoerd, heeft Euroclear Bank maar 5 miljard euro op haar rekeningen gerapporteerd. De magistraat is een onderzoek opgestart naar witwassing na een klacht van een vroegere vzw van prins Laurent dat geld terugeist van Libië.

De VN-experts die in mei een onderzoek uitvoerden in Brussel, concentreerden zich daarbij vooral op de rente en dividenden gegenereerd door Libisch kapitaal, ongeveer 300 miljoen euro per jaar, uitgegeven door Euroclear namens het vermogensfonds van de Libyan Investment Authority. Dat fonds staat dichtbij voormalig president Moammar Kadhafi. Om dat geld vrij te maken, moest de Belgische federale regering instemmen.

Volgens fragmenten uit het VN-rapport, die geciteerd worden op de Amerikaanse nieuwswebsite Politico, beschouwen de VN-experten de betalingen van die interesten en andere inkomsten als 'niet conform de bevriezing van tegoeden'. En dat er intresten en andere inkomsten ter beschikking worden gesteld van de Libyan Investment Authority is 'een overtreding van de sancties'. De experts vrezen ook een 'verduistering van de fondsen'.

De Belgische regering zal nu de situatie onderzoeken. In antwoord op een vraag van Belga zegt het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) dat hij 'geen bevoegdheid noch een hand heeft in de bewuste feiten'. Bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) klinkt het dat 'het rapport wordt onderzocht door de federale overheidsdienst Financiën' en dat 'een overleg zal worden georganiseerd met de deskundigen en de Europese partners die de sancties op dezelfde manier toepassen (als België)'.

Hij verzekert nog dat 'de intresten geblokkeerd blijven omdat ze voorwerp uitmaken van een gerechtelijke inbeslagname'.