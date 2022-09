VN-expert hekelt ‘afdaling naar autoritair bewind’ in Afghanistan

Afghanistan moet onder het taliban-bewind vrezen voor een toenemende mensenrechtencrisis die tot een autoritair bewind kan leiden, zo waarschuwt Richard Bennett, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Afghanistan. Bennett roept op tot ‘radicale verandering’ in het land.

In zijn rapport beschrijft Bennett de ‘duizelingwekkende achteruitgang van burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van vrouwen en meisjes’. Hij schrijft: ‘In geen enkel ander land zijn vrouwen en meisjes zo snel uit alle onderdelen van het openbare leven verdwenen.’

Ook staat de rapporteur uitgebreid stil bij de ‘systematische aanvallen’ op de burgerbevolking, waaronder wraakmoorden op voormalige regeringsfunctionarissen. ‘Ik ben vooral bezorgd dat voormalige Afghaanse nationale strijdkrachten en functionarissen het slachtoffer blijven van buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen, ondanks de amnestie die is afgekondigd door de taliban’, schrijft de deskundige.

Bennett stelt ook vast dat de journalistieke onafhankelijkheid en vrijheid van meningsuiting in Afghanistan aanzienlijk zijn ingeperkt en dat de toegang tot informatie steeds moeilijker wordt. ‘Journalisten zijn aangevallen, geïntimideerd, gearresteerd en onderworpen aan strikte censuur’, aldus de speciale rapporteur.

‘Er is geen tolerantie voor zelfs vreedzame vormen van afwijkende meningen of klachten, die vaak met geweld worden beantwoord. Alles bij elkaar genomen zijn de maatregelen indicatoren van een afglijden naar autoritarisme’, vindt hij. Bennett waarschuwt bovendien dat sinds de taliban-overname in augustus 2021 de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in het gedrang is gekomen.

Zijn rapport benadrukt ook dat de situatie van etnische en religieuze minderheden blijft verslechteren. ‘Hun gebedshuizen, educatieve en medische centra zijn systematisch aangevallen. Ze zijn willekeurig gearresteerd, gemarteld, standrechtelijk geëxecuteerd, uitgezet, gemarginaliseerd en in sommige gevallen gedwongen het land te ontvluchten’, aldus de speciale rapporteur.