VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet heeft het Myanmarese leger opgeroepen om te stoppen hun 'wrede optreden' tegen demonstranten en de arrestanten vrij te laten.

Woensdag was de dodelijkste protestdag in Myanmar sinds de staatsgreep van 1 februari met 38 doden en 700 arrestaties in één dag.

Sinds het begin van de protesten zijn al 54 doden gevallen en 1.700 demonstranten gearresteerd. Volgens Bachelet is het werkelijke dodental mogelijk veel hoger. 'Het leger van Myanmar moet stoppen met het vermoorden en vastzetten van demonstranten', zegt ze. 'Ik ben ook ontzet door de gedocumenteerde aanvallen op medisch personeel en ambulances die trachten zorg te verlenen aan de gewonden', zei Bachelet in een verklaring.

In totaal werden in Myanmar al meer dan 1.700 mensen willekeurig gearresteerd en in hechtenis genomen. Bachelet zegt dat deze arrestaties als 'gedwongen verdwijningen' kunnen worden bestempeld. Tot de gearresteerden behoren parlementsleden, politieke activisten, schrijvers, verdedigers van de mensenrechten, leraren, beoefenaars van medische beroepen, ambtenaren, journalisten en monniken. Ook hier wordt geschat dat het werkelijke aantal gedetineerden veel hoger ligt.

Het Myanmarese leger greep op 1 februari de macht in het land. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere belangrijke politici werden in detentie geplaatst. De partij van Suu Kyi wordt door het leger beschuldigd van fraude bij de parlementsverkiezingen van eind vorig jaar, hoewel daar volgens de nationale kiescommissie geen bewijs voor is.

Het waren de tweede democratische verkiezingen sinds de jaren zestig. De partij van Aung San Suu Kyi behaalde eind vorig jaar een nog grotere verkiezingswinst dan in 2015. De regeringsleider ontving in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar jarenlange strijd voor democratie.

