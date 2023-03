VN-commissie: ‘Syrische regering en VN faalden in hulp aan getroffen Syriërs’

Zowel de Syrische regering als de Verenigde Naties hebben nagelaten Syriërs te helpen na de verwoestende aardbeving van 6 februari. Tot die conclusie komt een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties.

‘Hoewel er veel heldendaden zijn verricht te midden van het lijden, zijn we ook getuige geweest van het totale falen van de regering en de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, om snel vitale hulp aan de Syriërs te verlenen’, zei commissievoorzitter Paulo Pinheiro in een verklaring die werd vrijgegeven ter gelegenheid van de publicatie van een nieuw rapport.

‘Ze zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden. Ze hebben nagelaten de levering van vitale hulp via alle beschikbare kanalen te vergemakkelijken’, aldus de commissie, die het gevoel van verlating van de Syriërs en de noodzaak van onderzoek benadrukt.

De beving van 7,8 magnitude, negen uur later gevolgd door een andere beving van 7,6 magnitude, heeft volgens onbevestigde cijfers in Turkije aan bijna 46.000 mensen het leven gekost en 105.000 mensen verwond. Ook in Syrië kwamen volgens de autoriteiten bijna 6.000 mensen om het leven.