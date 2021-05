VN-chef António Guterres is 'ontzet' door de burgerslachtoffers in de Gazastrook en 'diep verontrust' over de aanval van Israël op een gebouw waarin internationale media waren gevestigd. Dat heeft een woordvoerder in een zaterdag (lokale tijd) vrijgegeven verklaring gezegd.

Guterres was 'diep verontrust over de vernietiging door een Israëlische luchtaanval vandaag van een hoog gebouw in Gazastad waar de kantoren van verschillende internationale mediaorganisaties waren gevestigd', zei zijn woordvoerder, Stephane Dujarric, in de verklaring. Hij was ook 'ontzet' door het 'toenemende aantal burgerslachtoffers, waaronder de dood van tien leden van dezelfde familie, onder wie kinderen, als gevolg van een Israëlische luchtaanval gisteravond', vervolgde Dujarric. 'De secretaris-generaal herinnert alle partijen eraan dat elke willekeurige aanval op burger- en mediastructuren in strijd is met het internationaal recht en koste wat kost moet worden vermeden', zei hij.

Israëlische lucht- en artillerieaanvallen op Gaza hebben sinds maandag 145 mensen gedood, onder wie 41 kinderen, en nog eens 1.100 verwond, zeggen gezondheidsfunctionarissen. Het gaat om het ergste geweld in de regio sinds 2014. Palestijnse gewapende groepen hebben minstens 2.300 raketten afgevuurd op Israël, waardoor tien mensen omkwamen, onder wie een kind en een soldaat. Meer dan 560 Israëli's raakten gewond. De Israëlische luchtverdediging heeft veel raketten onderschept.

De Amerikaanse minister van Israël-Palestijnse Zaken Hady Amr voert zondag gesprekken met Israëlische leiders voordat hij Palestijnse functionarissen ontmoet om 'duurzame kalmte' te zoeken, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de VN-Veiligheidsraad komt zondag bijeen om het geweld te bespreken.

