De Verenigde Naties hebben aan Washington hun bezorgdheid geuit over de beperkingen die de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif tijdens zijn huidige bezoek aan New York kreeg opgelegd.

Dat heeft VN-woordvoerder Farhan Haq gezegd.

Zarif arriveerde zondag in New York en is er van plan woensdag deel te nemen aan een meeting in het kader van de conferentie van ECOSOC, de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. De nieuwe beperkingen houden in dat Iraanse functionarissen zich vanaf 13 juli enkel mogen ophouden in een straal van zes blokken rond de VN. Dat betekent dat Zarif zich, met uitzondering van zijn trip van en naar de luchthaven, alleen mag bewegen tussen het VN-hoofdkwartier, de Iraanse missie binnen de VN en de residentie van de Iraanse VN-ambassadeur.

De Verenigde Staten zeggen dat ze niet inzien waarom Iraanse diplomaten 'vrij zouden mogen rondzwerven' in New York. Washington neemt 'zijn verplichtingen als gastheer van de VN ernstig', vervolgt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De voorbije weken zijn de spanningen tussen de VS en Iran hoog opgelopen. De Verenigde Staten beschuldigen Teheran ervan achter de recente aanvallen op olietankers te zitten. Dat Iran onlangs een Amerikaanse drone neerhaalde, dreef de situatie verder op de spits. Daarnaast brak Iran onlangs zijn engagementen die het vier jaar geleden aanging in het kader van de nucleaire deal met de Groep van Zes (China, VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland). Teheran reageerde daarmee onder andere op de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord en de beslissing van Washington om de sancties tegen Iran opnieuw in te voeren.