VN betreuren ‘sterke toename van haat’ tegen joden en moslims

De haat tegen joden en moslims is volgens het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties sterk toegenomen sinds de start van het conflict tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. ‘De stroom van met haat vervulde uitspraken, ook op sociale media, is afschuwelijk’, zo zei Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zaterdag in Genève.

Türk verwees onder meer naar met boodschappen besmeurde woningen en religieuze gebouwen, en naar opruiende taal door politici. ‘Ik hoor zowel van joden als van moslims dat ze zich niet meer veilig voelen, en dat stemt me triest.’

‘Ontmenselijking’

De VN-Hoge Commissaris sprak nog van een ‘ontmenselijking’ van Palestijnen en Joden. Hij hekelde antisemitische en anti-islamitische boodschappen die tijdens betogingen worden verspreid, maar riep tegelijkertijd op om solidariteitsbetogingen met Israëli’s of Palestijnen niet zomaar te beperken.

‘Het internationale recht is duidelijk’, aldus nog Türk. ‘Elke oproep tot haat op basis van natie, ras of religie die aanzet tot discriminatie, vijandigheid of geweld, is verboden.’