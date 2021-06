Na zijn benoeming voor een tweede ambtstermijn heeft VN-secretaris-generaal António Guterres vrijdag tot internationale samenhang tegenover de grote uitdagingen opgeroepen.

'Het kan twee kanten uit gaan: instorting en eeuwige crisis of doorbraak en uitzicht op een groenere, veiligere en betere toekomst voor iedereen. Er zijn redenen voor hoop', zei de 72-jarige Portugees in New York. 'De wereld staat op de drempel van een nieuw tijdperk'.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties benoemde António Guterres voor een tweede termijn als secretaris-generaal van de volkerenorganisatie. De Veiligheidsraad met daarin de machtigste landen gaf eerder deze maand al unaniem zijn zegen aan de Portugees. De benoeming door de 193 landen tellende Algemene Vergadering was daarom een formaliteit, ook omdat er geen officiële tegenkandidaat was.

Guterres, die van 1995 tot 2002 premier van Portugal was, begint op 1 januari aan zijn tweede vijfjarige termijn. Hij was eerder tien jaar VN-vluchtelingencommissaris. Het is gebruikelijk voor een VN-secretaris-generaal om twee termijnen te dienen. Dat is ook het maximum.

