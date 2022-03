De coronapandemie is nog niet voorbij en de distributie van vaccins over de hele wereld blijft schokkend ongelijk. Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres woensdag gezegd ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de uitbraak van de wereldwijde plaag.

'De meest tragische tol van de pandemie was die voor' de gezondheid en de levens van miljoenen mensen, met meer dan 446 miljoen gevallen wereldwijd en meer dan zes miljoen bevestigde sterfgevallen, en ontelbare anderen die te lijden hebben onder een verslechterende geestelijke gezondheid,' aldus Guterres. 'Dankzij ongekende volksgezondheidsmaatregelen en de buitengewoon snelle ontwikkeling en inzet van vaccins slagen vele delen van de wereld erin de pandemie onder controle te krijgen. Maar het zou een grote vergissing zijn te denken dat het voorbij is,' waarschuwt hij.

De VN-baas wees ook nog eens op de ongelijke verdeling van vaccins. 'Fabrikanten produceren 1,5 miljard doses per maand, maar bijna drie miljard mensen wachten nog steeds op hun eerste vaccin.' Volgens Guterres is dat te wijten aan politieke en budgettaire beslissingen die voorrang geven aan de gezondheid van mensen in rijke landen boven de gezondheid van mensen in arme landen.

'Onze wereld kan zich geen tweeledig herstel van COVID-19 veroorloven', benadrukt hij nog. 'Dit is een recept voor meer varianten, meer lockdowns en meer verdriet en opoffering in elk land', aldus nog Guterres, die opriep om 'voor eens en voor altijd een einde te maken aan trieste hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid'.

