Op de Bahama's hebben zo'n 70.000 mensen 'dringend hulp nodig om te kunnen overleven' na de doortocht van orkaan Dorian. Dat heeft VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock gezegd.

De Verenigde Naties hebben 1 miljoen dollar uit het fonds voor noodhulp vrijgegeven voor de eerste hulp aan de slachtoffers, aldus Lowcock. Hij reisde inmiddels af naar de Bahama's voor een ontmoeting met premier Hubert Minnis in de hoofdstad Nassau.

De Abaco-eilanden en het eiland Grand Bahama hebben 'enorme vernielingen' geleden, zei de VN-noodhulpcoördinator. Er is onder meer nood aan voedsel, zuiver drinkwater, medicijnen en schuilplaatsen. De eilanden zijn voorlopig enkel bereikbaar per helikopter, aangezien de luchthavens onder water staan of beschadigd zijn. Ook de verbindingswegen op de eilanden zijn momenteel niet bruikbaar.

De Bahama's zijn een relatief welvarend land, maar gezien de omvang van de ramp - die bijna een vijfde van de bevolking heeft getroffen - is ook hulp uit het buitenland nodig, vervolgt Lowcock. Verschillende delen van de eilanden zijn intussen nog steeds van de buitenwereld afgesneden en zitten zonder stroom.

Ook het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van orkaan Dorian is bijgesteld. In totaal kwamen nu al zeker twintig mensen om het leven, meldt minister van Gezondheid Duane Sands. Op de Abaco-eilanden vielen zeventien dodelijke slachtoffers, op het eiland Grand Bahama drie. Een eerdere balans maakte melding van zeven doden op de Bahama's.