De voedselonzekerheid in Afghanistan heeft ongeëvenaarde proporties bereikt. Naar schatting 23 miljoen mensen lijden "acuut honger", zo waarschuwen de Verenigde Naties dinsdag.

Volgens Ramiz Alakbarov van Unama, de VN-missie in Afghanistan, leden in juli vorig jaar nog 14 miljoen Afghanen acuut honger. Maar sinds de machtsovername door de taliban is dat aantal snel toegenomen. Heel wat gezinnen zien zich genoodzaakt tot het nemen van wanhoopsmaatregelen, zoals het overslaan van maaltijden of het aangaan van schulden om eten op tafel te krijgen.

"In Afghanistan eet maar liefst 95 procent van de bevolking niet genoeg. En dat percentage loopt op tot bijna 100 bij de gezinnen met een vrouw aan het hoofd", zegt Alakbarov.

Ook de Wereldbank waarschuwt dinsdag voor een forse daling van de voedselzekerheid in Afghanistan. De oorzaak daarvan ligt bij een "spectaculaire" daling van de lonen bij ruim twee op de drie werknemers, zo klinkt het.

Na de machtsgreep van de taliban werden de reserves van de Afghaanse centrale bank - meer dan 9 miljard dollar - bevroren. Ondanks de injectie van miljoenen dollars aan VN-hulppakketten, bevindt de economie van het land zich in vrije val.

